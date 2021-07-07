Потоп в еще одном российском регионе попал на видео

В еще одном российском регионе начался потоп. Видео наводнения в Дагестане опубликовал Telegram-канал «Мобильный репортер official».

На кадрах видны затопленные улицы. Потоки сбивают с ног жителей, затапливают общественный транспорт и личные автомобили. Из-за сильных ливней вода спустилась с гор и начала сносить все на своем пути.

Уточняется, что в Тляратинском районе республики смыло все дороги.

Ранее потопы из-за ливня на улицах Казани попали на видео. На ролике, который снял очевидец, видны затопленные улицы города. Из-за сильных дождей на дорогах оказалось слишком много воды, в связи с чем встал транспорт.