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Потопы из-за ливней в российском городе попали на видео

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Потопы из-за ливня на улицах российского города попали на видео. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

На ролике, который снял очевидец событий, видны затопленные улицы Казани. Из-за сильных ливней на дорогах оказалось слишком много воды, в связи с чем встал транспорт. В некоторых местах уровень воды доходит людям до колена.

Ранее, 28 июня, на Москву обрушился «суперливень», в результате которого пострадали многие объекты инфраструктуры. В частности, три станции московского метро затопило из-за сильного дождя. Вода с улицы попала в вестибюль подземки на платформу.

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