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Уровень Амура около Благовещенска рекордно поднялся

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области

Амур около Благовещенска поднялся выше, чем во время одного из сильнейших наводнений 2013 года, когда река в данном районе достигла 822 сантиметров. За последние сто лет рекордный уровень воды был зафиксирован во время наводнения 1958 года (895 сантиметров), передает «Интерфакс».

Отмечается, что за последние два дня уровень воды вырос больше чем на 80 см. Утром 26 июня он достиг 839 сантиметров, что на 39 сантиметров выше уровня опасного явления. По оценкам, Амур может подняться еще на 20-30 сантиметров. Ожидается, что пик паводка в Приамурье придется на 26–27 июня.

Из-за паводков в 16 населенных пунктах Амурской области подтоплены 388 жилых домов и 21 дорога. Без автомобильного сообщения остались 13 населенных пунктов. Организованы лодочные переправы, развернуто шесть пунктов временного размещения.

Ранее Гидрометцентр объяснил неспособность прогнозировать потопы. По словам заместителя директора по связям с неакадемическими организациями Института водных проблем Российской академии наук (РАН) гидролог Владислава Полянина, Россия не уступает западным странам в научных разработках, но отстает от них по сбору, визуализации и использованию данных в реальном времени.

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