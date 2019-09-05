Ситуация в затопленном Хабаровском крае ухудшилась

Число затопленных паводком населенных пунктов в Хабаровском крае, в которых действует режим ЧС, за сутки выросло с 73 до 79, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 79 населенных пунктах. В 49 из них отмечается подтопление 213 частных жилых домов и 888 приусадебных участков», — говорится в публикации.

По данным краевых властей, под водой также оказались в общей сложности 1984 дачи и 99 участков дорог.

В правительстве отметили, что в ближайшие дни в регион придет новый циклон из Китая. С 8 сентября здесь начнутся сильные дожди, из-за которых уровень воды в малых реках поднимется еще сильнее. «Для Комсомольска-на-Амуре, в котором затампонирована вся ливневка, непогода станет еще одним испытанием», — добавили в администрации.

Сейчас уровень Амура в черте города находит на отметке в 787 сантиметров. За сутки вода поднялась на девять сантиметров, днем ранее — на 12. Через три-четыре дня прогнозируется его повышение до 820-850 сантиметров.

Сильные дожди в Хабаровском крае продолжаются с конца августа. Ущерб от потопа уже превысил сотни миллионов рублей.

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