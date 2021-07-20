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Берлин выделит 400 миллионов евро пострадавшим от наводнений

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Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Правительство Германии выделит 400 миллионов евро в качестве немедленной помощи пострадавшим от наводнений. Об этом сообщает издание Build.

Согласно планам Берлина, 200 миллионов будут выделены из национального бюджета и еще 200 миллионов предоставят федеральные земли. Также ФРГ планирует обратиться за финансовой поддержкой в Фонд солидарности ЕС.

На сегодняшний день проект документа, регламентирующий компенсации, находится на согласовании. Обсуждение проекта немедленной помощи администрациями федеральных земель намечено на конец июля — начало августа. Общий размер ущерба, по подсчетам страховщиков, составил около 3 миллиардов евро.

По последним данным, в наводнениях в Германии погибли 169 человек. Наибольшее количество погибших насчитывается в федеральной земле Рейнланд-Пфальц — 121 человек.

Ранее глава Центрального союза строительной отрасли Германии (ZDB) Райнхардт Кваст сообщил, что восстановление Германии после наводнений займет несколько лет. Он напомнил, что после паводков на реке Эльба страна восстанавливалась три года.

Наводнения в ФРГ начались 12 июля из-за сильных дождей. Помимо более сотни погибших, результатами стали поврежденные десятки улиц, домов и мостов. Более тысячи человек числятся пропавшими без вести.

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