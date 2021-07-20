Стали известны сроки восстановления Германии после наводнений

Восстановление пострадавших районов Германии после наводнений займет несколько лет. Такое мнение высказал глава Центрального Союза строительной отрасли Германии (ZDB) Райнхардт Кваст, его слова передает местное издание SWR Aktuell.

«После паводка на Эльбе в 2002 году потребовалось около трех лет, чтобы отремонтировать самые большие повреждения, и пять лет, чтобы пострадавшие районы снова выглядели аккуратно», — напомнил эксперт. Он отметил, что точные сроки устранения последствий стихии станут известны после выделения необходимой поддержки от политиков и бизнеса.

Кваст подчеркнул, что в регионах после бедствия не хватает строительных материалов. По его словам, восстановление также осложняется из-за разрушения мостов и дорог. «Без временных мостов строительным компаниям и мастерам приходится совершать значительные объезды», — заключил глава ZDB.

12 июля в Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В результате разрушительных последствий потопа в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов. Более тысячи человек все еще числятся пропавшими без вести.