Китайцы застряли в затопленном вагоне метро из-за наводнения

Жители города Чжэнчжоу, китайской провинции Хэнань, застряли в затопленном вагоне метро из-за наводнения. Видеозапись происшествия опубликовало издание Insider Paper на своей странице в Twitter.

В столице провинции Хэнань за один час выпало более 200 миллиметров осадков. Город был вынужден прекратить движение поездов метро.

На кадрах видно, как около десятка людей оказались в ловушке из-за подступающих потоков мутной воды, которая уже заполнила вагон больше чем наполовину. Сама станция метро превратилась в большой бассейн.

Сведений о пострадавших и погибших в городе в результате удара стихии нет.

12 июля в Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. В результате разрушительных последствий потопа в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, дома и мосты. Общее число пострадавших достигло 670. Более тысячи граждан числятся пропавшими без вести. Похожие погодные условия настигли Бельгию, Швейцарию и Нидерланды.