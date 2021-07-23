Десятки человек стали жертвами оползня в Индии

Сильнейшие ливни вызвали сход оползня на западе штата Махараштра в Индии, в результате которого погибли десятки человек. Об этом сообщает издание The Times of India.

По информации издания, жертвами стихийного бедствия стали 36 человек, еще как минимум 20 числятся пропавшими без вести. Оползень сошел на деревню Талие близ города Махад. Более 30 домов оказались под землей.

Из-за непогоды в регионе возникли проблемы с мобильной связью и транспортной доступностью, поэтому спасательную операцию начали с задержкой. В некоторых районах реки вышли из берегов, в результате чего уровень воды поднялся на 3,5 метра. Отмечается, что число погибших может увеличиться.

21 июля стало известно, что число погибших в результате наводнения в Китае выросло до 25. Из-за стихийного бедствия сотни тысяч человек были вынуждены эвакуироваться в безопасное место. За день до этого в китайской провинции Хэнань в течение часа выпало более 200 миллиметров осадков. В регионе ввели первый уровень чрезвычайной ситуации.