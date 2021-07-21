Спасатели потеряли надежду найти выживших после наводнения в Германии

После сильнейшего наводнения в Германии более 150 человек числятся пропавшими без вести, службы спасения продолжают их поиски. Об этом рассказала вице-президент Службы организации технической помощи (THW) Сабине Лакнер, передает местное издание TAG 24.

По словам Лакнер, спасатели потеряли надежду найти выживших в ходе операции. «На данный момент, к сожалению, очень вероятно, что мы можем только обнаружить жертв, но не спасти их», — подчеркнула она.

Замглавы THW также призвала немецкое население не искать виновных в катастрофе и оказать посильную помощь пострадавшим.

12 июля в нескольких регионах Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. В результате разрушительных последствий потопа в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов. По словам экспертов, для полного восстановления инфраструктуры страны после бедствия понадобится несколько лет усердной работы.