Мир
 
Последние новости
В Госдуме рассказали о прикрывавшем главу ГИБДД Ставрополья генерале МВД
В Госдуме оценили признание устроившего расстрел в школе Казани невменяемым
Япония нацелилась стать вдвое чище
Российским туристам на курортах Египта станет доступна одна бесплатная услуга
Редкое природное явление в небе над Москвой попало на видео 
Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в своей карьере
Две гигантские акулы подплыли к плавающим у берега людям и попали на видео
Уничтожение террористов российским спецназом в Сирии показали на видео
На Украине новый истребитель из России признали «списанным у двоечника»
Новости партнеров
Прослушать новость

Спасатели потеряли надежду найти выживших после наводнения в Германии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

После сильнейшего наводнения в Германии более 150 человек числятся пропавшими без вести, службы спасения продолжают их поиски. Об этом рассказала вице-президент Службы организации технической помощи (THW) Сабине Лакнер, передает местное издание TAG 24.

По словам Лакнер, спасатели потеряли надежду найти выживших в ходе операции. «На данный момент, к сожалению, очень вероятно, что мы можем только обнаружить жертв, но не спасти их», — подчеркнула она.

Замглавы THW также призвала немецкое население не искать виновных в катастрофе и оказать посильную помощь пострадавшим.

12 июля в нескольких регионах Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. В результате разрушительных последствий потопа в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов. По словам экспертов, для полного восстановления инфраструктуры страны после бедствия понадобится несколько лет усердной работы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стали известны сроки восстановления Германии после наводнений
Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 160
Германию настигло новое бедствие