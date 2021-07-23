Из-за мощных ливней в Сочи включили сирены

Власти Сочи предупредили жителей и гостей города о возможной эвакуации в Хостинском районе курорта из-за непогоды и разливов рек, там включили сирены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

«Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили», - сказал собеседник.

22 и 23 июля в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозами и градом. Городские службы перевели на усиленный режим работы, а на пляжи закрыли для купания.