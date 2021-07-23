Последствия ливней в Сочи показали на видео

Мощный ливень обрушился на Сочи и затопил несколько районов города. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Адлерском районе Сочи на улице Ленина ливни затопили участок федеральной трассы. На кадрах очевидцев, которые публикует Telegram-канал RT, видно дорогу, по которой бегут мощные потоки воды и буквально плывут автомобили. Движение из Адлера в центр Сочи остановлено.

Также залповый дождь разрушил подпорную стену и брусчатку на набережной пляжа Лоо. Сообщается, что арендатор пляжа принял на себя обязательства по ее восстановлению. Для ликвидации последствий было задействовано 90 сотрудников оперативных служб, 37 единиц техники.

22 и 23 июля в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозами и градом. Несколько рек вышло их берегов. Поступали сообщения о смерчах. Городские службы перевели на усиленный режим работы, а на пляжи закрыли для купания.

Вслед за благоустроенными территориями из-за штормового предупреждения в Сочи также запретили купаться на диких пляжах. В целях безопасности на них разместят информационные аншлаги, а также будут дежурить спасатели.