Спасение туристки из штормящего моря в Сочи возмутило россиян

Пьяная россиянка захотела искупаться в море во время шторма в Сочи и не смогла самостоятельно выбраться на берег — из воды ее вытаскивали трое мужчин. Попавший на видео инцидент возмутил россиян и был опубликован в Instagram-аккаунте «ЧП Сочи».

На кадрах видно, как огромные волны накрывают девушку с головой. На помощь к ней бросился один из сотрудников береговой охраны со спасательным кругом. Вытащить сопротивлявшуюся путешественницу из воды удалось не сразу, так как мощные потоки отбрасывали утопающую обратно в море.

В конце концов спасателю удалось вытащить россиянку. К ним с девушкой подбежали еще двое мужчин и помогли туристке выйти на берег. Девушка теряла равновесие и практически не держалась на ногах.

Подписчики аккаунта возмутились беспечностью отдыхающей и оставили гневные комментарии. «Может пора штрафовать на приличную сумму?», «Почему молодые парни должны рисковать своей жизнью ради таких существ», «Из-за таких рисковать своими жизнями смысла не вижу», «Какая же неадекватная особа, неужели так надоело жить?», «Почему люди не понимают, что природа сильнее их», — написали они под публикацией.

