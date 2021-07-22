Названы самые опасные места для купания в Крыму

Самыми опасными местами для купания в Крыму назвали дикие пляжи полуострова. Такое мнение озвучил заместитель министра чрезвычайных ситуаций республики Максим Грамотный в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что из-за отдаленности несанкционированных мест отдыха спасатели зачастую не успевают добраться до тонущих россиян. Он добавил, что сотрудники МЧС постоянно выявляют новые дикие пляжи, которые могут представлять опасность для отдыхающих.

По словам замминистра, злоупотребление алкогольными напитками также является фактором риска для безопасного купания. «Отдыхающие не учитывают перепад температур, и сердце не выдерживает, происходит спазм сосудов», — пояснил Грамотный.

Тем не менее количество несчастных случаев на воде в этом году снизилось — в 2020 году погибли 24 человека, в то время как в 2021-м — 12.

Ранее в июле началась проверка по факту гибели четверых отдыхающих в Крыму, которые пошли купаться в море во время шторма и утонули на глазах очевидцев. Так, россияне погибли в нескольких районах полуострова — на пляже поселка Николаевка, в Евпатории, Саки и селе Курортном. Отмечалось, что все туристы пренебрегли правилами безопасности и купались в непогоду.

