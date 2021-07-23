Купание туристок в Черном море в шторм попало на видео и встревожило россиян

Две россиянки искупались во время шторма на закрытом пляже в Сочи и встревожили пользователей сети. Видео происходящего разместил Instagram-аккаунт @sochi_today.

На опубликованных кадрах видно, как две туристки в белых рубашках пытаются зайти в Черное море, несмотря на штормовое предупреждение. Одну из них сильная волна сбила с ног, после чего они вышли из воды и проследовали на берег.

Действия россиянок спровоцировали негодование у пользователей сети. «Кто не слушает спасателей, потом могут изъясняться с рыбками», «Безумство храбрых», «Кажется, они забыли доски для серфинга», «Рыбам тоже надо есть», «Почему у нас такой народ», — писали юзеры.

Отмечается, что до 23 июля городские пляжи Сочи закрыты из-за штормового предупреждения. Спасатели призывают туристов и местных жителей соблюдать меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.