Отдыхающие на Черном море россияне раскрыли реальную обстановку с ограничениями

Туристы, побывавшие на отдыхе в Краснодарском крае, раскрыли реальную обстановку с коронавирусными ограничениями на черноморских курортах. Соответствующей информацией они поделились с изданием E1.RU.

Так, одна из россиянок, недавно вернувшаяся из Анапы, отметила, что жила в частном секторе, где у нее ничего не требовали. Девушка рассказала, что защитные маски носит только обслуживающий персонал, а из-за наплыва туристов на курортах Кубани социальную дистанцию соблюдать невозможно.

«Социальная дистанция? Видели бы вы центральные пляжи. Краснодарский край живет без ковида», — возмутилась одна из собеседниц портала.

Такую же точку зрения разделяет и путешественница из Тюмени — женщина добавила, что за две недели отпуска в Геленджике ни разу не достала маски. По ее словам, ни в одном общественном заведении курорта они не требуются.

Еще один турист из Екатеринбурга считает, что никто не соблюдает масочный режим, так как «на курорте соблюдать все меры трудно». Тем не менее россиянин добавил, что наслышан об историях заболевания отдыхающих коронавирусом. «Не было ни дня, чтобы не замечал скорой, приезжающей за туристом, который подхватил "корону"», — признался екатеринбуржец.

Ранее в июле россиянам рассказали о влиянии введенных ограничений на отдых в Сочи. Так, туристка из Москвы пожаловалась на высокую стоимость ПЦР-тестов. Девушка призналась, что из-за таких непредвиденных расходов ей пришлось отменить бронь в отеле и снимать жилье в частном секторе, где «справок и тестов никто не требует».

