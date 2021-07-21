Россиян предупредили о надвигающейся на курорты Сочи опасности

Россиян предупредили об ухудшении погоды на курортах Кубани — в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Уточняется, что в четверг и пятницу, 22 и 23 июля, на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Местных жителей и туристов города также предупредили об опасности формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое.

Кроме того, ввиду надвигающихся ливней возможны резкие подъемы воды в реках, а в горных участках существует риск схода селевых потоков.

Отмечается, что городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели напомнили всем гражданам о соблюдении необходимых мер безопасности в условиях штормового предупреждения — им советуют не посещать пляжи и не купаться в море во время непогоды, не оставлять транспортные средства под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Ранее в июле эксперты предупредили россиян о главных опасностях купания в Черном море во время штормового предупреждения. По словам руководителя сочинской спасательной станции Василия Сомова, даже несильная волна может сбить человека с ног и унести в море. Отмечается, что сильнее всего рискуют отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения.