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В Турции из-за наводнения снесло дома и погибли люди

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Фото: AP

На северо-востоке Турции прошли мощные ливни, в результате которых часть домов на побережье Черного моря ушли под воду. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

По сообщениям СМИ, самый большой ущерб был нанесен провинциям Ризе и Архави. В районах прошли оползни, разрушившие чайные плантации. В результате селей снесло как минимум один дом, трое человек погибли.

Как заявляет турецкое агентство по управлению стихийными бедствиями, 200 человек были эвакуированы. Жителей затопленных домов спасали на надувных лодках полицейские в гидрокостюмах.

Министерство энергетики и природных ресурсов сообщило, что в качестве мер безопасности отключило электричество более чем у девяти тысяч абонентов.

На место происшествия прибыл глава МВД Турции Суйлеман Сойлу. Как сообщает издание, по меньшей мере шесть человек погибло, двое пропали без вести. Ведутся поисково-спасательные операции.

Похожее бедствие произошло недавно в Германии. В результате наводнения из-за продолжительных ливней в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов. По словам экспертов, для полного восстановления инфраструктуры страны после бедствия понадобится несколько лет усердной работы.

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