Из-за разлива реки в Сочи погиб один человек и трое пропали

Из-за разлива реки Мацеста в Сочи один человек погиб и трое пропали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что все люди, о которых идет речь, находились в одной машине. Один из них смог выбраться из авто, однако не выжил — его тело обнаружили ниже по течению реки рано утром 24 июля, отметили спасатели.

По данным Telegram-канала HUE, в авто находилась семья. В настоящее время МЧС ищет жену и дочь погибшего.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», из берегов вышли реки Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Из-за наводнения без света остались шесть районов. Сейчас власти города инспектируют дворы и оценивают ущерб от стихии.

В ночь на 24 июля в МЧС России оценили необходимость эвакуации населения из Сочи, где прошли мощные ливни и произошли разливы рек. По данным ведомства, эвакуация местных жителей из города не требуется. Там пояснили, что произошло подтопление одного участка ФАД А-147 в поселке Хоста, на месте организовано реверсивное движение. Ситуация с наводнением находится под контролем, отрабатываются точечные заявки от жителей на откачку воды.