Спрогнозирована опасная погода в ряде российских регионов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде российских регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик. Также по-прежнему экстремально высокая водность на Амуре. Вильфанд отметил, что на Таймыре ожидается аномальная жара, а на севере Якутии — холод.

«Холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация. В большинстве северокавказских республик сильный дождь, гроза, град и подъем уровня воды горных рек», — сказал он.

Вильфанд добавил, что 27-28 июля в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края опасные погодные явления — очень сильный дождь, гроза, град, ветер.

Ранее Вильфанд предрек Сочи третий мощный ливень. Синоптик отметил, что во вторник, 27 июля, в течение суток в городе ожидается комплекс неблагоприятных явлений. За 12 часов в Сочи выпадет большое количество осадков — 40-50 миллиметров. Вильфанд сообщил, что при таком темпе осадков вода, которая мгновенно выпадает, сразу попадает в русла рек, в связи с чем на реках региона прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок.