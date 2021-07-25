Россиян предупредили о приближении похолодания

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян из Урала и Сибири о приближении похолодания. Его слова приводит ТАСС.

«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири», — сказал он, отметив, что уже в понедельник, 26 июля, отрицательные аномалии четыре-шесть градусов будут в Заволжье и на Урале, а во вторник, 27 июля, — сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири.

Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменская Кемеровскую области, Алтайский край. По словам синоптика, на Урале, в Екатеринбурге температура воздуха составит 17-18 градусов тепла, а в Сибири — в Омской, Новосибирской и Томской областях — плюс 20-21 градус.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что сразу в нескольких российских регионах столбики термометров снова поднимутся выше отметки в 30 градусов тепла. По его словам, в Москве и ближайших к ней регионах — Тверской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской, Владимирской областях — уже в это воскресенье, 25 июля, снова настанет тепло.