Российские регионы накроют сильные дожди

Сильные дожди накроют Магаданскую, Новосибирскую, Томскую области, Алтайский край, Якутию и республики Северного Кавказа ближайшие два дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Якутии, Магаданской области, на Чукотке прогнозируется сильный дождь 25-26 июля, и это будет способствовать тому, чтобы интенсивность бушующих там пожаров уменьшалась. В Красноярском крае, помимо дожди, ожидается град.

В Ингушетии, Чечне и других российских регионах Северного Кавказа ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер до 20-25 метров в секунду в ближайшие дни.

Кроме того, прогнозируется опасная ситуация на реке Амур — затопление пойм, дорог, посевов и огородов. «В Хабаровском крае через три дня уровень Амура будет превышать неблагоприятную отметку. По оценкам, примерно на 50 сантиметров будет лишь ниже опасной отметки», — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил россиян из Урала и Сибири о приближении похолодания. Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменская Кемеровскую области, Алтайский край.