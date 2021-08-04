Климатологи оценили заявление об увеличении смертности россиян от жары

Климатологи оценили заявление старшего научного сотрудника лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александра Чернокульского об увеличении смертности россиян из-за волн жары. Об этом сообщает РБК.

Заместитель директора института физики атмосферы, член-корреспондент РАН Владимир Семенов спрогнозировал, что волны жары действительно будут учащаться и появляться более интенсивно. Он отметил, что в больших городах волны жары сопровождаются пожарами и загрязнением воздуха, что усугубляет ситуацию. По его словам, дополнительная смертность от волн жары в 2010 году была оценена в 56 тысяч человек.

По мнению научного руководителя Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Игоря Мохова, в ближайшие десятилетия тенденция к потеплению может увеличиться. Кроме того, он подчеркнул, что любые изменения влияют на организм человека, так как даже к хорошим влияниям необходимо приспосабливаться.

Ранее Чернокульский предрек России волны жары, которые появятся вследствие глобального потепления. Он отметил, что если не принять меры, а в частности, не начать проводить адаптационные мероприятия, то смертность в стране от этих волн может увеличиться.