Россия
 
Последние новости
Российский самолет Бе-200 вышел из строя при тушении пожаров в Греции
Изнасилование и убийство девятилетней девочки вызвало протесты в Индии
Испуганные инвесторы принялись изучать сборники выступлений Си Цзиньпина
После ДТП с 13 пострадавшими в Москве возбудили дело
Российская синхронистка установила историческое достижение на Олимпиаде в Токио
Десятки человек погибли в результате нападения боевиков на нигерийские деревни
Российских водителей предупредили о скрытых патрулях ГИБДД
«Воины Аллаха» пригрозили Литве терактами в торговых центрах
Эксперты оценили слова Чубайса о скорой смене мировых элит из-за энергетики
Новости партнеров
Прослушать новость

Климатологи оценили заявление об увеличении смертности россиян от жары

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Климатологи оценили заявление старшего научного сотрудника лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александра Чернокульского об увеличении смертности россиян из-за волн жары. Об этом сообщает РБК.

Заместитель директора института физики атмосферы, член-корреспондент РАН Владимир Семенов спрогнозировал, что волны жары действительно будут учащаться и появляться более интенсивно. Он отметил, что в больших городах волны жары сопровождаются пожарами и загрязнением воздуха, что усугубляет ситуацию. По его словам, дополнительная смертность от волн жары в 2010 году была оценена в 56 тысяч человек.

По мнению научного руководителя Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Игоря Мохова, в ближайшие десятилетия тенденция к потеплению может увеличиться. Кроме того, он подчеркнул, что любые изменения влияют на организм человека, так как даже к хорошим влияниям необходимо приспосабливаться.

Ранее Чернокульский предрек России волны жары, которые появятся вследствие глобального потепления. Он отметил, что если не принять меры, а в частности, не начать проводить адаптационные мероприятия, то смертность в стране от этих волн может увеличиться.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Гидрометцентре рассказали о 574 опасных метеорологических явлениях в России
Синоптик спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах России
Жителям Центральной России предрекли осеннюю погоду в середине августа