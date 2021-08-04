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В Гидрометцентре рассказали о 574 опасных метеорологических явлениях в России

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На территории России в первом полугодии 2021 года случилось 574 опасных гидрометеорологических явления, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в список таких явлений входят очень сильные дожди, штормовой ветер, а также аномальная жара.

«Почему так происходит? Во-первых, энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. А во-вторых, изменяется распределение осадков. Это все следствия глобального потепления на планете», — уточнил специалист.

Ранее Вильфанд предупредил россиян, что в некоторых регионах юга страны прогнозируется аномальная жара до 43 градусов тепла. По его словам, она продлится на юге Европейской России до конца недели. Вместе с тем в приморских городах температура воздуха не опустится ниже 30 градусов.

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