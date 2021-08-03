Вильфанд заявил о крайне редкой погодной аномалии в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» объяснил аномальные «сухие» и тихие грозы, прошедшие в Москве 2 августа. По его словам, крайне редкая для столичного региона погодная аномалия связана с особенностями скорости распространения звука и света, а также высокой температурой в городе.

Вечером 2 августа на Москву обрушился ливень с громом, молниями и порывами ветра до 15 метров в секунду. Некоторые жители города отмечали необычные явления: за сверкавшими молниями не следовал звук, а во время грозы не выпадало ни капли дождя.

Необычные природные явления

Метеоролог заявил, что такие природные явления не должны вызывать беспокойства — они безопасны и возникают из-за погодных, а также некоторых физических особенностей.

«Люди часто видят молнию, но не слышат звук грома — это называется "зарница", — объяснил Вильфанд. — Дело в том, что скорость света существенно превышает скорость звука, и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10-20 секунд, а иногда и вообще не доходит. Так что все дело здесь в точке наблюдения».

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Явление «сухих» гроз, как заметил метеоролог, более характерно для южных регионов, Кавказа, но в этом году москвичам удалось своими глазами увидеть аномалию.

«Чаще такое бывает в июне, но вот случилось вчера. Дело в том, что на самом деле, во время сухой грозы дождь идет. Просто, когда температура очень высокая, капли испаряются, не успев долететь до земли. Такое случается на самом юге нашей страны, на Кавказе. А вот в Москве крайне редко — на моей памяти, это произошло впервые», — отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Тверской области мощный ураган унес жизни двоих взрослых и ребенка. Еще восемь человек получили травмы. Удар стихии повалил как минимум 90 деревьев, разрушил конструкции и унес крыши домов. Ветер до 25 метров в секунду сопровождался грозой.