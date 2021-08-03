В «Фобосе» спрогнозировали смерчи минимум в четырех регионах России

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус спрогнозировал возможное появление смерчей в еще минимум четырех регионах России. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что причиной этого природного феномена является холодный атмосферный фронт пришедшего на северо-запад страны циклона.

В понедельник, 2 августа, в Тверской области ветер усилился до 25 метров в секунду. Началась гроза. Сильнее всего стихия разгулялась в городе Андреаполе. Там деревья упали на дороги и жилые дома. По меньшей мере 90 деревьев повалено. Смерч повредил линии электропередачи, в связи с чем в регионе появились проблемы с электричеством.

Жертвами стихии стали три человека — двое взрослых и ребенок. По последним данным, число пострадавших достигло 15, передает ТАСС. Сильный ветер частично разрушил крыши около 70 строений. В Тверской области обесточены 1,6 тысячи домов.

К ликвидации последствий приступили экстренные службы. Комиссию возглавил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение, провести другие работы.

В Тверской области из-за непогоды объявлены экстренное предупреждение и желтый уровень погодной опасности.

«Сегодня среднее Поволжье может получить подобное явление»

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Михаил Леус отметил, что 3 августа похожая ситуация, которая наблюдалась на территории Тверской области, будет происходить в районе среднего Поволжья. Туда, сообщил эксперт, переместился холодный атмосферный фронт, который является первопричиной таких погодных феноменов, как смерч. «Сегодня среднее Поволжье может получить подобное явление. В Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской и других областях будет наблюдаться нечто похожее», — поделился ведущий специалист «Фобоса».

Он отметил, что вчера такая же ситуация с погодой наблюдалась также в Нижегородской области. «Момент явления не заснят, но есть результаты этого явления. Там повалены деревья вдоль дороги в большом количестве», — рассказал Леус. Кроме этого, отметил специалист, аналогичные погодные явления фиксировались 2 августа и на территории Половского района в Белоруссии.

В июне на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Официально подтвержденный размер ущерба от непогоды на полуострове составил 4,6 миллиарда рублей.