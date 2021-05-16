Сильный ураган в Муроме погнул кресты и повредил купол одного из храмов

Штормовой ветер в Муроме погнул кресты на храмах и повредил купол одной из церквей в субботу, 15 мая. Об этом сообщает «Подъем».

В местной епархии рассказали, что вопросов по поводу прочности материалов, из которых были изготовлены элементы сооружений, у настоятелей не было: «У нас и деревья были с корнем выдернуты, и баннеры вырвало из бетонных оснований. Нельзя проконтролировать дерево, которое падает на что-то. От этого никто не застрахован. Задавать вопросы строителям о том, что спустя десять лет во время урагана на купол упало дерево? Ну, как? Это ж не ветка упала».

Ущерб в епархии пока не оценивали. Предполагается, что восстановление храмов будет осуществлено силами самих церковнослужителей.

Отмечается, что сильный ветер повалил как минимум 50 деревьев на территории округа, также пострадало как минимум пять автомобилей.