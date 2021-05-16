Десятки тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды

Десятки тысяч россиян остались без электричества в Нижегородской и Костромской областях после аварий, произошедших из-за грозы, дождя и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

Всего без света остались более 81 тысячи человек, ведутся аварийно-спасательные работы.

«В Костромской области из-за грозы и сильного ветра происходят отключения в электросетях..., без электроснабжения остаются около 30 500 человек... В Нижегородской области из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 20 метров в секунду происходят отключения в электросетях..., без электроснабжения остаются около 50 600 человек», — уточняется в сообщении.

В начале апреля штормовой ветер, вызванный циклоном, который обрушился на Камчатский край, сорвал обшивку домов в Петропавловске-Камчатском.

В марте сильный снежный ураган обрушился на Иркутскую область. По данным МЧС, порывы ветра в российском регионе достигали 35 метров в секунду. В результате десятки населенных пунктов остались без электричества.