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Штормовой ветер сорвал обшивку домов на Камчатке

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Фото: Telegram-канал РИА Новости

Штормовой ветер, вызванный циклоном, который обрушился на Камчатский край, сорвал обшивку домов в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает «Кам 24».

Как рассказали в администрации города, за последние сутки от горожан поступило более 20 сообщений об обрыве проводов, срыве обшивки зданий, металлических козырьков, упавших деревьях, искрящихся проводах. Кроме того, ветер перевернул один из передвижных киосков в центре города и несколько скамеек.

По данным Камчатского гидрометцентра, ночью порывы ветра в регионе доходили до 30 метров в секунду, отмечает «Камчатка Информ». На данный момент на месте событий работают оперативные бригады.

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