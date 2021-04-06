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Сахалин остался без света

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Фото: Sakhalin.info

Жители Сахалина остались без света в результате аварийного отключения электроснабжения. Об этом сообщает ИА Sakh.com.

В результате инцидента без электричества остались улицы, областная дума, также не работают и светофоры, водители жалуются на пробки. Кроме того, поступают жалобы на работу мобильного интернета.

Отключение электроснабжения также повлияло на работу водозаборов и насосных станций, в связи с этим нарушена подача воды в многоквартирные дома. Сотрудники горводоканала готовятся к возобновлению работы, как только проблема с электричеством будет устранена.

В пресс-службе Минэнерго России сообщили, что ситуация с восстановлением электроснабжения на Сахалине взята на особый контроль. В соответствии с переданными в ведомство данными ПАО «РусГидро», инцидент произошел из-за отключения 1-й и 2-й секций шин на Южно-Сахалинской подстанции (ПАО «Сахалинэнерго»).

«Обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения остаются около 400 тысяч человек, мощность отключенных потребителей составляет около 300 МВт. Электроснабжение сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне», — уточнили в Минэнерго, комментируя текущую ситуацию.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводятся восстановительные работы. Согласно предварительному прогнозу, неполадки должны устранить в течение двух часов.

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