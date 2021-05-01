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Мощнейший ураган закружил стоявший на месте самолет и попал на видео

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В одном из городов на востоке Китая стоявший на месте самолет закружился от мощнейшего ураганного ветра и попал на видео. Об этом в субботу, 1 мая, в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

О подробностях инцидента не сообщается. Нет информации и о том, в каком аэропорту это произошло.

При этом отмечается, что жертвами урагана на востоке Китая стали 11 человек, еще более 100 человек получили травмы.

В феврале прошлого года на видео была запечатлена посадка при ураганном ветре пассажирского самолета авиакомпании Etihad Airways Великобритании. На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно боком заходит на взлетно-посадочную полосу, находясь под воздействием мощных потоков воздуха.

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