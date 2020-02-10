В сети удивились посадке пассажирского самолета во время мощного шторма

newshub.co.nz

Экстремальная посадка пассажирского лайнера в Англии в шторм попала на видео. Ролик появился на странице издания Metro в Facebook.

На кадрах самолет авиакомпании Wizz Air пытается приземлиться в аэропорту Бирмингема во время мощного урагана «Сиара». Сперва лайнер раскачивает из стороны в сторону сильными порывами ветра, затем он подлетает к взлетно-посадочной полосе (ВПП) под углом.

В комментариях к видео пользователи сети удивились мастерству пилотов и поделились эмоциями от увиденного. «Я просто раскрыл рот от изумления», «Как раз в таких ситуациях можно похлопать пилотам в конце полета», «В этот момент пассажиры внутри, наверное, молятся о спасении», «Вау! Снимаю шляпу перед пилотами. Наверняка нелегко управлять такой махиной. Я бы не хотел быть в этом самолете», — писали они.

9 февраля Великобританию накрыл сильнейший за последние семь лет ураган «Сиара». Шторм парализовал некоторые аэропорты Лондона и вызвал перебои на железной дороге. По данным национальной метеорологической службы, порывы ветра достигают почти 150 километров в час.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!