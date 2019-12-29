Пилот посадил самолет в кукурузное поле во время шторма и спас пассажиров

lanacion.com.ar

В Аргентине пилот сумел посадить частный самолет с двумя отказавшими двигателями в кукурузное поле и спас жизни всех восьми пассажиров. Об этом сообщает издание La Nación.

Отмечается, что аварийная посадка проходила при плохих погодных условиях: во время шторма и ливня. Однако пилот Cessna C560X LV-FQ сумел приземлиться на поле, расположенное менее чем в трех километрах от взлетно-посадочной полосы.

Материалы по теме «Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры покинули борт самостоятельно. Им не потребовалась помощь врачей.

Опрошенные изданием авиаэксперты отметили, что трагедию помогло предотвратить мастерство пилота и тот факт, что на поле были побеги кукурузы высотой более метра, а земля размокла из-за дождя. Если бы самолет приземлился на несколько метров дальше, он бы врезался в холм, что, по мнению специалистов, было бы смертельно для всех находившихся на борту.

Полет организовал бизнесмен Хосе Лопез Карбайеда (José López Carballeda). Он хотел опробовать самолет, чтобы решить, покупать ли его. На борту также присутствовали его родственники.

В августе самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в кукурузное поле в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все они выжили. 21 ноября пилоту Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину вручили звезды Героя России.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!