Пассажирский самолет приблизился к скорости звука благодаря урагану

Пассажирский самолет Boeing 747, следовавший рейсом Нью-Йорк — Лондон, приблизился к скорости звука благодаря урагану «Сиара» в Англии, следует из данных онлайн-трекера Flightradar24.

Лайнер авиакомпании British Airways совершил рейс за четыре часа 56 минут, развив скорость 800 миль в час (около 1200 километров в час).

Как сообщает The Independent, из-за урагана в Великобритании отменены авиарейсы, а также автобусы и поезда. В стране переносят спортивные и развлекательные мероприятия.

В воскресенье, 9 февраля, сообщалось, что Boeing 737-524, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Аэропорт решили закрыть до утра понедельника из-за жесткой посадки самолета.

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