Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524

Аэропорт Усинска (Республика Коми) решили закрыть до утра понедельника из-за жесткой посадки самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает ТАСС.

Как рассказали журналистам в аэропорту, обратный рейс из Усинска в Москву перенесли почти на сутки вперед — вместо 14:00 9 февраля он вылетит в полдень 10-го. Рейсы из Москвы и Бугульмы в Усинск и обратно планируются по обычному расписанию.

Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолета компании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По версии следствия, при посадке пассажирский Boeing «ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси».

Командир экипажа Владимир Котомин назвал предварительной причиной жесткой посадки «сильный сдвиг ветра» и отметил, что пилоты сделали все возможное, чтобы избежать крушения, но стихия оказалась сильнее.

Boeing 737-524 совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в воскресенье, 9 февраля. На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

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