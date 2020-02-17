Посадка пассажирского самолета боком во время мощного урагана попала на видео

dailymail.co.uk

Пассажирский самолет авиакомпании Etihad Airways совершил посадку в Великобритании при неблагоприятных погодных условиях. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно боком заходит на взлетно-посадочную полосу, находясь под воздействием мощных потоков воздуха.

Инцидент произошел в лондонском аэропорту Хитроу. По информации издания, лайнер приземлился в штатном режиме, в результате произошедшего никто из пассажиров и летного состава не пострадал. Известно, что трудности в процессе посадки были вызваны штормом «Деннис», скорость ураганного ветра на тот момент составляла 91 милю в час (146 километров в час).

Отмечается, что из-за непогоды в авиагавани были отменены сотни рейсов. В разных регионах страны зафиксированы затопления и оползни. Согласно последним данным, погибли три местных жителя, еще один пропал без вести. Предполагается, что пик шторма придется на понедельник и вторник, 17 и 18 февраля.

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