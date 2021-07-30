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В России оценили сумму ущерба от наводнений в Крыму

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Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
Фото: Никита Симонов/ АГН «Москва»

Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил сумму ущерба от наводнений в Крыму. Он заявил в эфире телеканала «Россия 24», что она официально подтвержденный размер составил 4,6 миллиарда рублей. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба — 4,6 миллиарда рублей, это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья», — пояснил зампредседателя Правительства России.

Хуснуллин добавил, что эта сумма уже согласована, власти Крыма обратятся в Министерство финансов с заявкой, однако у его коллег есть еще дополнительные пожелания на 12 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подсчитал стоимость восстановления дорог и других объектов инфраструктуры республики от последствий наводнения. По его словам, на это требовалось около 5,5 миллиарда рублей.

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