Потоп дал водохранилищам Крыма воду на два года

Все водохранилища Крыма при подтоплениях наполнились — запаса хватит на два года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью», — сказал он.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение и сообщили о надвигающихся на полуостров сильных ливнях и крупном граде. Из-за непогоды в Бахчисарайском районе подтопило более 50 частных домов, и началась эвакуация жителей. Главное управление МЧС пообещало организовать ночное дежурство на территории населенных пунктов вдоль русла реки Бельбек.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение переориентировано на артезианские источники. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на решение этой проблемы, президент Владимир Путин подчеркнул, что власти не намерены экономить на решении ситуации с водой.