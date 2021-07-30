В Крыму оценили ситуацию с дефицитом питьевой воды

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ситуацию с малым количеством питьевой воды на полуострове. По его словам, региону больше не грозит дефицит воды. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Руководитель региона заявил, что стабилизировать ситуацию получилось благодаря новой скважине под Азовским морем, обильным осадкам и запуску Бештерек-Зуйского водозабора.

Аксенов отметил, что в регионе продолжают выполнять поручения президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина по решению проблем с дефицитом воды.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что питьевую воду для снабжения Крыма начали добывать из скважины под Азовским морем. Также он добавил, что на проверку качества потребуется несколько дней.