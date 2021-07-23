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В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду со стороны Киева попыткой геноцида

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму призвали Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать водную блокаду полуострова со стороны Киева попыткой геноцида. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас водохранилища Крыма наполняются благодаря сильным дождям и ситуация с водоснабжением в регионе стабилизировалась. Крымский депутат подчеркнул, что полуостров не нуждается ни в каких подачках со стороны Украины. Главное для Крыма — это не снятие блокады со стороны Киева, а привлечение всех виновных к ответственности в соответствии с международным уголовным правом, резюмировал Фикс.

Ранее Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В документе указывается, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года, а также о дискриминации русскоговорящего населения, преследованиях журналистов и СМИ, блокировке поступления пресной воды в Крым и других нарушениях.

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