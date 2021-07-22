В Госдуме назвали условия удовлетворения жалобы России на Украину в ЕСПЧ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил слова министра юстиции Украины Дениса Малюська о «неминуемом поражении» России в судебных разбирательствах Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно жалобы по нарушению прав человека в стране. Свое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Малюська в своем аккаунте в Facebook разместил публикацию, в которой предрек России «неминуемое поражение» в судебных разбирательствах ЕСПЧ касательно жалобы по нарушению прав человека в республике. Речь идет о направленном в Страсбургский суд документе, который Россия направила 22 июля. Жалоба касается нарушений прав и свобод человека, произошедших после 2014 года на Украине, в том числе из-за конфликта в Донбассе. Всего Москва выдвинула 10 претензий к руководству Киева, среди которых — подавление свободы слова, отказ в правовой помощи следственным органам, дискриминация русских, нападения на дипломатические учреждения и лишение жителей Донбасса права на участие в выборах.

«Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды», — прокомментировал ситуацию Малюська. По его словам, своими действиями Москва рассчитывает создать очередную «медиа-площадку для промывания мозгов», но Киеву не стоит опасаться каких-либо юридических последствий.

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В Госдуме назвали условия, при которых Украину ждет поражение по жалобе России в ЕСПЧ

«Ещё раз повторю — теперь уже главе Минюста Украины — мечтать не вредно. Если ЕСПЧ будет руководствоваться беспристрастными и не ангажированными оценками, то поражение ждет Украину с колоссальными выплатами жертвам киевской хунты», — отметил политик.

Слуцкий заявил, что если сценарий, обозначенный Малюськой будет реализован, тогда на ЕСПЧ можно будет поставить крест как на справедливой и независимой судебной инстанции. «Тем самым Страсбургский суд только покажет, что управляется теми же кураторами, что и нынешнее украинское руководство», — подчеркнул председатель профильного комитета Госдумы.

Ранее заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе оценил перспективы жалобы России против Украины в ЕСПЧ. Он заверил, что претензии в жалобе изложены по существу, однако призвал учитывать политизированность суда в вопросах, касающихся отношений Москвы и Киева.