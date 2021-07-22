Захарова объяснила своевременность иска России против Украины в ЕСПЧ

Россия на протяжении многих лет занимала сдержанную позицию по поводу нарушения прав человека на Украине, однако всякому терпению приходит конец. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, почему российское государство именно сейчас подало против Украины иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает корреспондент «Ленты.ру».

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По словам Захаровой, многие годы от граждан и организаций поступали просьбы к российскому государству привлечь Киев к ответственности. Международные структуры при этом бездействовали, и это развязывало Украине руки. То, что Россия сдержанно реагировала, не значит, что аргументов или доказательств не хватает.

«Напротив, накоплено огромное количество материалов, и этот феноменальный массив доказательств будет использован в суде. Я могу сказать: ничего не забыто, как бы того ни желал Киев», — заявила дипломат. Она также подчеркнула, что Россия выступает за защиту европейского правопорядка и рассчитывает на аполитичность и независимость ЕСПЧ.

Ранее 22 июля стало известно, что Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В ней говорится о человеческих жертвах и огромном материальном ущербе, который нанесли действия украинского государства: речь о дискриминации «русскоязычного» населения, преследованиях журналистов и СМИ, зверствах в ходе так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе и других нарушениях.

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