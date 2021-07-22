Украина предсказала России «неминуемое поражение» по жалобе в ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Денис Малюська предсказал России «неминуемое поражение» в судебных разбирательствах ЕСПЧ относительно жалобы по нарушению прав человека в республике. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Facebook.

Речь идет о межгосударственной жалобе, которую Россия направила в европейский суд 22 июля. Она касается нарушений прав и свобод человека, произошедших после 2014 года на Украине, в том числе из-за конфликта в Донбассе. Всего Москва выдвинула 10 претензий к руководству Киева, среди которых — подавление свободы слова, отказ в правовой помощи следственным органам, дискриминация русских, нападения на дипломатические учреждения и лишение жителей Донбасса права на участие в выборах.

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«Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды», — прокомментировал ситуацию Малюська. По его словам, своими действиями Москва рассчитывает создать очередную «медиа-площадку для промывания мозгов», но Киеву не стоит опасаться каких-либо юридических последствий.

В свою очередь его заместитель Иван Лищина и вовсе усмотрел в направленном документе юридические несостыковки. Он указал, что Конвенция о правах человека, на основании которой выносит решение ЕСПЧ, не регулирует вопросы, которые были заявлены в жалобе. «На всякий случай: ни дипломатические представительства, ни следственные органы не имеют прав, предусмотренных Конвенцией», — написал Лищина.

Ранее заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе оценил перспективы жалобы России против Украины в ЕСПЧ. Он заверил, что претензии в жалобе изложены по существу, однако призвал учитывать политизированность суда в вопросах, касающихся отношений Москвы и Киева.