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Воду для Крыма начали добывать под Азовским морем

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Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ

Питьевую воду для снабжения Крыма начали добывать из скважины под Азовским морем. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит РИА Новости. Первую партию уже добыли, в настоящее время воду проверяют в одной из московских лабораторий.

«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — прокомментировал Хуснуллин. Он добавил, что на проверку качества потребуется несколько дней. Одновременно вице-премьер заключил, что «мы сегодня можем смело сказать, что мы справились с проблемой вододефицита в Крыму».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

О планах найти пресную воду для снабжения региона, организовав бурение Азовского моря, ранее говорил глава региона Сергей Аксенов. Бурение начали в конце мая.

В конце июля крымские власти призвали Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать водную блокаду полуострова со стороны Киева попыткой геноцида. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс говорил, что в настоящее время водохранилища полуострова наполняются благодаря сильным дождям и ситуация с водоснабжением в регионе стабилизировалась.

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