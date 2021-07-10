Украинский премьер вновь заговорил о подаче воды в Крым

Вице-премьер-министр и глава ведомства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников вновь заговорил о подаче воды в Крым. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот — поить "оккупанта" мы не будем», — заявил Резников в эфире украинского телевидения.

8 июля стало известно, что наводнение, произошедшее в Крыму, наполнило водохранилища полуострова: воды в них хватит на ближайшие полтора года.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение переориентировано на артезианские источники. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на решение этой проблемы, президент Владимир Путин подчеркнул, что власти не намерены экономить на решении ситуации с водой.