Пресной воде из-под дна Азовского моря нашли новое применение

В Крыму нашли новое применение недавно обнаруженным подземным источникам Азовского моря. Пресную воду из-под дна планируют направлять на нужды сельского хозяйства, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

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Власти Крыма ищут способ пустить воду из морского месторождения по Северо-Крымскому каналу на север полуострова, если будет доказана ее пригодность для полива полей.

«У нас открытый вопрос с источником воды под Азовским морем. Ее качество определяют по наличию твердых частиц, химии. Задача выяснить, куда ее можно использовать. Если вода подойдет хотя бы для мелиорации, это будет замечательно. Мы Северо-Крымский канал могли бы в сторону города Джанкоя подать обратным током. Там перепад высот такой, что насосы не потребуются», — пояснил Аксенов.

Глава республики отметил, что население Крыма, по ситуации на конец августа, не испытывает острых проблем с пресной водой, решаются вопросы по ее очистке. «Качественной водой пользуются 77 процентов населения. Благодаря прошедшим ливням водохранилища наполнились, запас воды сформирован. Все еще продолжается экспертиза найденной под дном Азовского моря воды», — резюмировал чиновник.

В конце июля о старте разработке подземного источника пресной воды в Азовском море заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Тогда же специалисты «Росгеологии» сообщили о планах пробурить под морем скважины в 500 метров для определения объема пресных запасов. Российский гидролог Виктор Данилов-Данильян высказался о том, что данный эксперимент с добычей пресной воды в Азовском море не сможет полностью решить проблему жителей Крыма с питьевой водой.

