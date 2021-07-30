Дно Азовского моря пробурят ради Крыма

«Росгеология» намерена пробурить скважины глубиной до полукилометра в дне Азовского моря, чтобы разведать запасы питьевой воды, которая может пригодиться Крыму. В сообщении, опубликованном на сайте компании, говорится, что геологические изыскания на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые, и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном.

«Компания продолжит работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега», — подтвердил председатель правления компании Сергей Горьков.

Разведка подземных вод нужна для того, чтобы в перспективе обеспечить запасом питьевой воды не только Крым и Севастополь, но также Краснодарский край, Адыгею и Калмыкию.

Ранее о старте добычи питьевой воды под дном Азовского моря сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — прокомментировал чиновник. Он добавил, что на проверку качества потребуется несколько дней. Вместе с тем вице-премьер заключил, что «мы сегодня можем смело сказать, что мы справились с проблемой вододефицита в Крыму».