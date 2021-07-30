Добычу воды для Крыма под Азовским морем назвали бессмысленной

Российский гидролог и научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян назвал затею с добычей пресной воды для жителей Крыма под дном Азовского моря бессмысленной. Метод решит проблему лишь на короткое время, заявил эксперт «Газете.Ru».

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Ученый подчеркнул, что эксперимент с получением из морского месторождения пресной воды может завершиться в любой момент по естественным причинам. Ресурсы должны будут восполняться, поэтому источник все равно станет соленым.

«Сейчас вода довольно чистая и пригодная для питья, но вопрос, как долго она будет такой. Месторождение под дном будет заполняться морскими водами. В какой-то момент вода в источнике перестанет быть пресной, и ее добыча окажется бессмысленной», — пояснил Данилов-Данильян.

Ранее о начале поднятия питьевой воды из-под дна Азовского моря заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Чиновник пообещал организовать проверку качества ресурсов в ближайшее время. В свою очередь специалисты «Росгеологии» собрались пробурить под морем полукилометровые скважины для разведки объема запасов пресной воды.