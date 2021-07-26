Мощный ураган сорвал крыши домов и повредил сотни машин в Казахстане

Мощный ураган повалил линии электропередач, вырвал с корнем сотни деревьев и разрушил крыши жилых домов в Акмолинской области Казахстана. Видеозапись последствий стихии публикует Telegram-канал KOKSHETAU.

На кадрах запечатлены разрушения, которые непогода принесла в поселок Бестобе. Сильный ветер повредил кровлю и фасады частных домов и гаражей, обрушил заборы, фонарные столбы и ЛЭП. Машины местных жителей получили повреждения из-за падения деревянных конструкций и обломков зданий.

По данным издания «Sputnik Казахстан», сила ветра во время разгула стихии достигала 25-30 метров в секунду. Без света остались 147 жилых домов и объектов инфраструктуры. В регион уже прибыли бригады электриков и спасателей для устранения последствий урагана. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало, сумму ущерба от непогоды предстоит оценить комиссии, экстренно созванной местными властями.

В мае мощный ураган с грозой и ливнями разрушил десятки зданий в Херсонской области, оставил без света почти полсотни населенных пунктов. Притом что стихия бушевала в регионе не более часа, сильный ветер снес крыши более чем со 100 построек и 80 жилых домов, вырвал с корнем сотни деревьев.