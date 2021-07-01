Сильный шторм обесточил три сотни городов и поселков на Украине

Сильные ливни, гроза и штормовой ветер оставили без света более трех сотен населенных пунктов на Украине из-за повреждений и обрыва линий электропередач. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям республики.

По данным ведомства, основной удар стихии пришелся на западные регионы республики. Стихия спровоцировала срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП. Обесточены оказались 191 город и поселок во Львовской области, 79 — в Тернопольской, 23 — в Черновицкой, шесть — в Киевской, два — в Кировоградской и один — в Днепропетровской.

Отмечается, что в отдельных районах страны спасатели были вынуждены бороться с паводками и затоплениями зданий. В частности, во Львове вода затопила более десятка подвалов и несколько приусадебных участков. К ликвидации последствий шторма привлекли бригады электриков и спасателей. Синоптики при этом, как отмечает издание УНИАН, прогнозируют усиление осадков во всех областях Украины, за исключением юго-восточных.

Ранее стало известно, что мощный ураган с грозой и ливнями разрушил десятки зданий в Херсонской области, а также оставил без света почти полсотни населенных пунктов. При том что стихия бушевала в регионе не более часа, сильный ветер снес крыши с более чем 100 построек и 80 жилых домов, вырвал с корнем сотни деревьев.