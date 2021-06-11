Десятки населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Сильная гроза, штормовой ветер и град повредили линии электропередач и оставили без света несколько десятков населенных пунктов в шести областях Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям республики.

По данным ведомства, стихия спровоцировала срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП. Обесточены оказались 18 городов и поселков в Житомирской области, по семь — в Сумской, Винницкой, по шесть — в Киевской и Запорожской и еще четыре — в Луганской.

К восстановлению света власти привлекли усиленные бригады электриков. Однако, как сообщает УНИАН, 11 июня во всех регионах страны был объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. Ожидается усиление ветра и дождей, местами выпадет град, что может осложнить работы по восстановлению подачи света.

Ранее стало известно, что мощный ураган с грозой и ливнями разрушил десятки зданий в Херсонской области, а также оставил без света почти полсотни населенных пунктов. При том что стихия бушевала в регионе не более часа, сильный ветер снес крыши с более чем 100 построек и 80 жилых домов, вырвал с корнем сотни деревьев.